Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 130-186 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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