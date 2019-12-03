Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 62-81 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|54,00
|55,75
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|50,00
|52,34
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|59,00
|61,28
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|62,00
|81,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|145,00
|168,71
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|126,00
|134,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|100,00
|102,63
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş-elekaltı)
|Kg
|80,00
|80,00
|Mercimek (yeşil)
|Kg
|4,45
|4,45
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,00
|3,00
|Buğday
|Kg
|1,84
|1,95