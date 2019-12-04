Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 58,13 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|58,13
|58,13
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|2,90
|6,25
|Nohut (9 mm)
|Kg
|6,51
|6,51
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,85
|3,09
|Fasulye (dermason)
|Kg
|9,41
|9,90
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,21
|3,21
|Karışık kuruyemiş
|Kg
|15,48
|25,00
|Kabak çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|15,48
|80,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|47,00
|59,25
|Beyaz leblebi
|Kg
|16,00
|16,00
|Yer fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|18,00
|18,00