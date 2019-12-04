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Gaziantep Ticaret Borsası

7 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 58,13 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 58,13 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg58,13 58,13
Kırmızı mercimek (iç)Kg2,90 6,25
Nohut (9 mm) Kg6,51 6,51
Nohut (naturel)Kg2,85 3,09
Fasulye (dermason)Kg 9,419,90
Soya fasulyesi Kg 3,21 3,21
Karışık kuruyemiş Kg 15,48 25,00
Kabak çekirdeği (kavrulmuş)Kg 15,4880,00
Badem içi (tatlı)Kg 47,00 59,25
Beyaz leblebi Kg 16,00 16,00
Yer fıstığı (kavrulmuş)Kg 18,00 18,00

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:18 Kaynak: AA
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