Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 165 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|52,75
|56,04
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|70,00
|82,00
|Antep fıstığı kavrulmuş (elekaltı)
|Kg
|110,00
|110,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|165,00
|165,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|85,00
|134,22
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|118,50
|129,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|100,00
|126,52
|Antep fıstığı (sıra içi)
|Kg
|75,00
|75,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|15,85
|16,15
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|30,40
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,70