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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığının kilogramı 125 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığının kilogramı 125 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak)Kg58,0058,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg50,0056,65
Antep fıstığı (meverdi)Kg125,00125,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg62,0078,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg102,00125,00
Dana eti (karkas)Kg31,5031,50
Nohut (naturel) Kg2,503,10
Buğday Kg1,952,09
MısırKg1,051,10

Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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