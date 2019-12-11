Gaziantep Ticaret Borsası
6 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında naturel nohutun kilogramı 3 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:40 Kaynak: AA
Gaziantep Ticaret Borsasında naturel nohutun kilogramı 3 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,00
|3,00
|Nohut (9 mm)
|Kg
|7,49
|7,49
|Mercimek (sarı iç)
|Kg
|6,85
|6,85
|Buğday
|Kg
|1,70
| 2,20
|Mısır
|Kg
| 1,15
| 1,18
|Sumak (toz)
|Kg
|25,00
|25,00
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