Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında naturel nohutun kilogramı 3 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında naturel nohutun kilogramı 3 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Nohut (naturel)Kg3,003,00
Nohut (9 mm)Kg7,49 7,49
Mercimek (sarı iç)Kg6,85 6,85
Buğday Kg1,70 2,20
Mısır Kg 1,15 1,18
Sumak (toz)Kg25,0025,00

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:40 Kaynak: AA
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