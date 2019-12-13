Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında, kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 132 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında, kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 132 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş) Kg132,00 132,00
Antep fıstığı (meverdi) Kg129,00 129,00
Ceviz içi Kg55,4059,44
Ceviz kabuklu (kuru)Kg19,0027,73
Badem içi (tatlı)Kg55,0061,50
Fındık içi Kg32,6747,55
Ay çekirdeği içi Kg5,605,60
BuğdayKg1,852,10
Mısır Kg1,201,36
ArpaKg1,381,40
Pirinç (dökme)Kg4,795,40

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:30 Kaynak: AA
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