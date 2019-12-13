Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 132 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

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