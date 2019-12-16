Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında, kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 54 - 56 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında, kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 54 - 56 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg54,00 56,00
Antep fıstığı (kavlak) Kg60,00 60,00
Antep fıstığı (boz kavlak) Kg45,0061,00
Antep fıstığı (kavrulmuş elek altı)Kg35,0052,00
Badem içi (tatlı)Kg54,0054,00
Dana eti (karkas)Kg 28,02 30,97
Kırmızı mercimek (kabuklu) Kg4,10 4,10
Kırmızı mercimek (iç)Kg6,006,50
Nohut (naturel)Kg2,803,20
Fasulye (dermason)Kg 6,63 6,63
Pirinç (baldo)Kg7,58 7,64

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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