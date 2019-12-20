Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 158,50-163 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|158,50
|163,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|66,50
|126,25
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|132,00
|132,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|48,20
|54,10
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|123,00
|124,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|117,00
|145,00
|Siirt fıstığı (kavlak)
|Kg
|59,00
|59,00
|Ceviz içi
|Kg
|60,92
|60,94
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|55,75
|69,00
|Ceviz (kabuklu)
|Kg
|18,90
|18,90
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|20,00
|20,00