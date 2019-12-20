Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 158,50-163 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 158,50-163 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç) Kg158,50 163,00
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg66,50126,25
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg132,00132,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg48,20 54,10
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg123,00124,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg117,00145,00
Siirt fıstığı (kavlak)Kg59,0059,00
Ceviz içiKg60,9260,94
Badem içi (tatlı)Kg55,7569,00
Ceviz (kabuklu)Kg18,9018,90
Kuru üzüm (siyah)Kg20,0020,00

Gaziantep, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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