Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 140 - 174,50 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 140 - 174,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç) Kg140,00174,50
Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)Kg65,00 75,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 79,8290,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg140,00 140,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg100,00 135,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg 70,0080,00
Badem içi (tatlı)Kg60,0060,00
Kırmızı mercimek içKg3,45 3,45
Yeşil mercimek Kg 3,70 3,70
Nohut (8 mm)Kg3,90 3,90
Fasulye (dermason)Kg 6,63 6,63

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:00 Kaynak: AA
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