Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 151,51 - 153,36 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 151,51 - 153,36 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 51,45 55,50
Antep fıstığı (boz kavlak) Kg55,00 55,00
Antep fıstığı (boz iç) Kg151,51 153,36
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 136,00 136,00
Badem içi (tatlı)Kg 55,4057,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 2,30 2,30
Kırmızı mercimek (iç)Kg 6,79 6,79
Yeşil mercimek Kg 2,30 5,18
Nohut (9 mm)Kg 4,25 7,75
Nohut (8 mm)Kg 4,25 4,25
Fasulye (dermason)Kg 6,888,98

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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