Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160-160,36 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160-160,36 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak)Kg62,0063,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg49,5056,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg160,00160,36
Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg100,00100,00
MahlepKg80,0080,00
Zeytinyağı (ham) Kg7,5012,00
Sumak (toz)Kg13,0013,00
Nane (kuru)Kg12,0012,00
Dana eti (karkas)Kg30,9731,00
MenengiçKg10,0010,00
Ay çekirdeği (çiğ)Kg11,0011,00

Zeytinyağı, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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