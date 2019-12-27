Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 173-175 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|173,00
|175,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|57,00
|58,50
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|127,00
|142,17
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|69,00
|88,35
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|120,00
|120,00
|Antep fıstığı (sıra içi)
|Kg
|86,00
|86,00
|Ceviz (kabuklu)
|Kg
|19,80
|41,93
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|57,29
|57,29
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|15,00
|22,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|31,00
|31,00