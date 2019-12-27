Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 173-175 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 173-175 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg173,00175,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg57,0058,50
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg127,00142,17
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg69,0088,35
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg120,00120,00
Antep fıstığı (sıra içi)Kg86,0086,00
Ceviz (kabuklu)Kg19,8041,93
Badem içi (tatlı)Kg57,2957,29
Kuru üzüm (siyah)Kg15,0022,00
Dana eti (karkas)Kg31,0031,00

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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