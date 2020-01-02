Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|52,00
|60,10
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|50,00
|50,00
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|74,30
|75,03
|Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|80,00
|80,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|68,25
|100,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|130,50
|194,41
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|145,00
|145,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|135,00
|149,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|100,00
|143,25
|Antep fıstığı (sıra içi)
|Kg
|61,00
|79,00