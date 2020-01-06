Gaziantep Ticaret Borsası 'nda yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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