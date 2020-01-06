Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg52,0060,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg50,0050,00
Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg74,3075,03
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg68,25100,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg61,0079,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg130,50194,41
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg145,00145,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg135,00149,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg100,00143,25
Dana eti (karkas) Kg30,7832,50

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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