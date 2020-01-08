Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 135-149 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 135-149 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg52,0060,10
Antep fıstığı (kavlak)Kg50,0050,00
Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg74,3075,03
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg62,25100,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg135,00149,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg130,50194,41
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg145,00145,00
Antep fıstığı (sıra içi)Kg61,0079,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg140,00143,25
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg84,6589,40

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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