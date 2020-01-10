Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 130 ila 194 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (Kırmızı kabuklu)
|Kg
|52,00
|60,10
|Antep fıstığı (Kavrulmuş)
|Kg
|68,25
|100,00
|Antep fıstığı (Boz iç)
|Kg
|130,50
|194,41
|Antep fıstığı (Meverdi)
|Kg
|135,01
|149,00
|Antep fıstığı (Kırmızı iç)
|Kg
|120,00
|143,25
|Siirt fıstığı (Kavrulmuş)
|Kg
|84,65
|89,40
|Arpa
|Kg
|1,25
|1,45
|Buğday
|Kg
|1,62
|2,09