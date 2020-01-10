Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

13 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 130 ila 194 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 130 ila 194 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (Kırmızı kabuklu)Kg52,0060,10
Antep fıstığı (Kavrulmuş) Kg68,25100,00
Antep fıstığı (Boz iç)Kg130,50194,41
Antep fıstığı (Meverdi)Kg135,01149,00
Antep fıstığı (Kırmızı iç)Kg120,00143,25
Siirt fıstığı (Kavrulmuş)Kg84,6589,40
ArpaKg1,251,45
BuğdayKg1,622,09

Gaziantep, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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