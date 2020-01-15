Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 140-148 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 140-148 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg56,9057,33
Antep fıstığı (meverdi iç)Kg140,00148,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg134,00135,00
Ay çekirdeği içi Kg5,605,60
Buğday Kg1,681,95
Arpa Kg1,301,45
Mısır Kg1,101,22
Pirinç (dökme)Kg5,865,86
Bulgur (köftelik)Kg2,302,97
BuğdayKg1,681,95

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:38 Kaynak: AA
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