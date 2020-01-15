Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 140-148 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|56,90
|57,33
|Antep fıstığı (meverdi iç)
|Kg
|140,00
|148,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|134,00
|135,00
|Ay çekirdeği içi
|Kg
|5,60
|5,60
|Buğday
|Kg
|1,68
|1,95
|Arpa
|Kg
|1,30
|1,45
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,22
|Pirinç (dökme)
|Kg
|5,86
|5,86
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,30
|2,97
|Buğday
|Kg
|1,68
|1,95