Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 130 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg50,0056,23
Antep fıstığı (kavlak)Kg53,9871,19
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg114,00139,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg65,0067,50
Antep fıstığı (meverdi)Kg130,00130,00
Antep fıstığı (elek altı)Kg80,0081,00
Zeytinyağı (ham)Kg10,0013,70
Buğday Kg1,602,05
Mısır Kg1,211,21
Nohut (naturel)Kg3,003,10

Gaziantep Ticaret Borsası, Zeytinyağı, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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