Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 140 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg60,0060,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg149,90150,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg140,00140,00
Siirt fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg80,0080,00
Ay çekirdeği içi Kg5,855,85
Zeytinyağı (ham) Kg14,0014,00
Kırmızı pul biber Kg16,0017,00
Dana eti (karkas) Kg30,0031,00
Kuzu eti (gövde)Kg37,0040,00
Nohut (naturel)Kg3,003,00

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:14 Kaynak: AA
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