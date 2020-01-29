Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 137 -170,20 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 137 -170,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak)Kg75,0075,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg84,1584,15
Antep fıstığı (boz iç)Kg137,00170,20
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg139,00139,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg147,00147,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg120,00120,00
Dana eti (karkas) Kg34,5034,50
Mercimek (yeşil)Kg3,704,96
Nohut (9 mm)Kg4,255,02
Pirinç (baldo)Kg6,186,18

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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