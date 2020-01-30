Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 173,26 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 173,26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu) Kg57,4957,49
Antep fıstığı (boz iç)Kg173,26173,26
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg140,14140,14
Badem içi (tatlı)Kg55,6355,63
Yeşim mercimek Kg5,005,00
Nohut (8 mm)Kg3,403,40
Pirinç (dökme)Kg3,405,86
Buğday Kg1,681,83
Bulgur (köftelik)Kg2,362,45

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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