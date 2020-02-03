Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160-185 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|54,88
|60,44
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|62,66
|71,18
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|160,00
|185,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|130,00
|140,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|120,00
|150,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|76,00
|85,00
|Zeytinyağı
|Kg
|15,00
|15,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|33,50
|33,50
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,85
|3,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|6,66
|6,66