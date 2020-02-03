Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160-185 lira arasından satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160-185 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg54,8860,44
Antep fıstığı (kavlak)Kg62,6671,18
Antep fıstığı (boz iç)Kg160,00185,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg130,00140,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg120,00150,00
Antep fıstığı (sıra iç) Kg76,0085,00
Zeytinyağı Kg15,0015,00
Dana eti (karkas) Kg33,5033,50
Nohut (naturel) Kg2,853,00
Kırmızı mercimekKg6,666,66

Gaziantep Ticaret Borsası, Zeytinyağı, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:18 Kaynak: AA
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