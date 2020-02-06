Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 180-185 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|72,00
|89,66
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|160,00
|160,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|180,00
|185,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|116,15
|141,50
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|116,50
|148,00
|Ceviz içi
|Kg
|164,00
|164,00
|Badem ici (tatlı)
|Kg
|64,64
|67,63
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|15,00
|16,25
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,75
|3,00
|Buğday
|Kg
|1,69
|1,84