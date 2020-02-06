Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 180-185 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 180-185 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg72,0089,66
Antep fıstığı (meverdi)Kg160,00160,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg180,00185,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg116,15141,50
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg116,50148,00
Ceviz içiKg164,00164,00
Badem ici (tatlı)Kg64,6467,63
Kuru üzüm (siyah)Kg15,0016,25
Nohut (naturel) Kg2,753,00
BuğdayKg1,691,84

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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