Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 156,66-188 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|53,40
|56,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|81,00
|87,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|156,66
|188,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|140,00
|141,58
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|126,50
|135,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|29,00
|31,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|20,00
|43,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|15,00
|15.50
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,50
|4,50
|Buğday
|Kg
|1,64
|1,40