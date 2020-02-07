Gaziantep Ticaret Borsası

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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Kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL istiyor

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı! En kısa mesafe ücreti 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükselecek

Akbank, konut kredisinde faizi tüm vade ve tutarlar için yüzde 0,95'e indirdi