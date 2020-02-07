Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

16 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 156,66-188 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 156,66-188 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg53,4056,50
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg81,0087,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg156,66188,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg140,00141,58
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg126,50135,00
Dana eti (karkas)Kg29,0031,00
Kuzu eti (gövde)Kg20,0043,00
Kuru üzüm (siyah)Kg15,0015.50
Kırmızı kabuklu mercimek Kg4,504,50
BuğdayKg1,641,40

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Kuzu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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