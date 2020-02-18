Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 188 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 188 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg51,0075,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg55,8470,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg188,00188,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-elek altı)Kg41,0041,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg135,00135,00
Antep fıstığı (sıra içi) Kg100,00100,00
Badem içi (tatlı)Kg50,0070,00
MenengiçKg10,0010,00
Dana eti (karkas)Kg19,7434,15

Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:26 Kaynak: AA
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