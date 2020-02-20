Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 170 ile 180 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|54,50
|60,44
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|83,75
|83,75
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|170,00
|180,00
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|147,20
|172,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|137,00
|137,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|120,20
|130,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|33,69
|33,69
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,70
|2,95
|Buğday
|Kg
|1,61
|1,81