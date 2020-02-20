Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

7 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 170 ile 180 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 170 ile 180 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg54,5060,44
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg83,7583,75
Antep fıstığı (boz iç)Kg170,00180,00
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg147,20172,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg137,00137,00
Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg120,20130,00
Dana eti (karkas) Kg33,6933,69
Nohut (naturel) Kg2,702,95
Buğday Kg1,611,81

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:46 Kaynak: AA
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