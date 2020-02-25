Gaziantep Ticaret Borsası
6 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 162,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:28 Kaynak: AA
Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 162,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|162,50
|162,50
| Siirt fıstığı (kavlak)
|Kg
|70,00
|70,00
|Ay çekirdeği (içi)
|Kg
|5,97
|5,97
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,86
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,26
|Arpa
|Kg
|1,31
|1,31
|Pirinç (dökme)
|Kg
|5,48
|5,48
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,20
|4,20
|Nohut
|Kg
|2,70
|2,72
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