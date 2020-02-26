Gaziantep Ticaret Borsası
6 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:50 Kaynak: AA
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş iç)
|Kg
|139,00
|139,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|160,00
|160,00
|Badem (iç)
|Kg
|59,00
|60,00
|Badem (acı iç)
|Kg
|33,00
|33,00
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|17,60
|17,75
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,65
|Mısır
|Kg
|1,30
|1,30
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,80
|2,83
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