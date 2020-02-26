Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş iç)Kg139,00139,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg160,00160,00
Badem (iç)Kg59,0060,00
Badem (acı iç) Kg33,0033,00
Kırmızı biber (pul)Kg17,6017,75
BuğdayKg1,601,65
Mısır Kg1,301,30
Bulgur (pilavlık)Kg2,802,83

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Toparlanma eğilimi sürüyor
Gaziantep'te Suriyeli genç, otomobil önüne atlayarak intihar etmek istedi Nişanlısından ayrılan gencin para koparmak için değil, intihar etmek için atladığı ortaya çıktı Koronavirüs için tulum üreten tekstil firması siparişlere yetişemiyor

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 18:18:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]