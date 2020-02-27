Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg120,00120,00
Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg11,0011,00
Dana derisiKg5,505,50
Kırmızı mercimek (iç)Kg6,666,66
Kuzu derisiAdet23,0023,00
Bulgur (pilavlık) Kg2,803,34
Pirinç (baldo)Kg6,18

6,18
Arpa Kg1,401,40
BuğdayKg1,601,80

Gaziantep, Kuzu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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