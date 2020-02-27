Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 150,50 ile 180 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 150,50 ile 180 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (meverdi)Kg135,00158,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg150,50180,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg120,00120,00
Antep fıstığı (sıra içi)Kg75,0080,00
Kabuklu ceviz (kuru)Kg23,0027,00
Karpuz çekirdeği (çiğ)Kg11,0011,00
Pirinç (dökme) Kg3,375,48
Arpa Kg1,371,40

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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