Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 156,81 ile 205 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 156,81 ile 205 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg51,0059,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg55,0970,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg156,81205,00
Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)Kg77,0080,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg75,00100,00
Antep fıstığı (meverdi) Kg130,00200,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg125,00138,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg80,00115,00
Antep fıstığı içi (çekilmiş)Kg200,00220,00

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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