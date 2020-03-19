Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 35 ile 35,50 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Dana (karkas)
|Kg
|35,00
|35,50
|Kuzu erkek (canlı)
|Kg
|23,00
|23,30
|Koyun dişi (canlı)
|Kg
|17,40
|17,70
|Koyun erkek (canlı)
|Kg
|24,60
|24,80
|Mısır
|Kg
|1,26
|1,30
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|5,15
|Ekmeklik buğday
|Kg
|1,58
|1,72
|Sert buğday (İç Anadolu)
|Kg
|1,69
|1,75
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|1,83
|2,00