Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

15 dakika önce

Gaziantep Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 35 ile 35,50 lira arasından satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 35 ile 35,50 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Dana (karkas)Kg35,0035,50
Kuzu erkek (canlı)Kg23,0023,30
Koyun dişi (canlı)Kg17,4017,70
Koyun erkek (canlı)Kg24,6024,80
MısırKg1,261,30
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,005,15
Ekmeklik buğdayKg1,581,72
Sert buğday (İç Anadolu) Kg1,691,75
Sert buğday (Güneydoğu)Kg1,832,00

İç Anadolu, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:58 Kaynak: AA

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