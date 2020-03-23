Gaziantep Ticaret Borsası
6 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavlak Antep fıstığı 66 ila 69 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavlak Antep fıstığı 66 ila 69 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|66,00
|69,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,74
|2,74
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|6,30
|6,95
|Sumak (toz)
|Kg
|13,00
|26,00
|Nane (kuru)
|Kg
|13,40
|13,40
|Buğday
|Kg
|1,60
|2,00
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,37
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,90
|2,90
|Kepek (buğday)
|Kg
|1,18
|1,18
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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