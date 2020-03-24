Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Borsası

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimek 5,80 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimek 5,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg5,805,80
Yeşil mercimek Kg3,005,18
Fasulye Kg6,636,63
Ay çekirdeği içiKg5,605,60
Bulgur (pilavlık)Kg2,453,34
BulgurKg2,832,83
PirinçKg3,556,57
MısırKg1,221,22

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:04 Kaynak: AA

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