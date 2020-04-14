Gaziantep Ticaret Borsası
12 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 5,23 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 5,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,45
|3,00
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,62
|2,62
|Kırmızı mercimek
|Kg
|6,75
|6,75
|Yeşil mercimek
|Kg
|5,23
|5,23
|Fasulye (dermason)
|Kg
|6,63
|6,63
|Ay çekirdeği içi
|Kg
|5,28
|5,28
|Nohut (9 mm)
|Kg
|5,40
|5,40
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:50 Kaynak: AA
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