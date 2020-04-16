Gaziantep Ticaret Borsası
15 dakika önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 49 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 49 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|49,00
|49,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|53,16
|54,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|65,00
|65,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|42,06
|42,06
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|49,99
|49,99
|Kırmızı mercimek
|Kg
|8,00
|8,00
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|3,00
|3,14
|Kepek (buğday)
|Kg
|1,15
|1,21
|Mısır
|Kg
|1,26
|1,27
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:48 Kaynak: AA
Son Dakika Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı Altının gram fiyatı 387 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı Yükselişini sürdüren dolar 6,93'ten işlem görüyor Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor