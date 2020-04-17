Gaziantep Ticaret Borsası
6 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 140 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|51,91
|51,91
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|65,00
|65,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|140,00
|140,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|145,00
|145,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|128,50
|128,50
|Ceviz içi
|Kg
|64,35
|65,34
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|20,79
|27,72
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,70
|4,50
|Yeşil mercimek
|Kg
|5,68
|5,68
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:04 Kaynak: AA
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