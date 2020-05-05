Gaziantep Ticaret Borsası
6 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında dana karkas 35-35,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında dana karkas 35-35,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|1,83
|2,00
|Sert buğday (İç Anadolu)
|Kg
|1,69
|1,75
|Ekmeklik buğday
|Kg
|1,58
|1,72
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|5,15
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,90
|Koyun (erkek-canlı)
|Kg
|24,60
|24,80
| Kuzu (erkek-canlı)
|Kg
|23,00
|23,30
|Dana (karkas)
|Kg
|35,00
|35,50
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 09:42 Kaynak: AA
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