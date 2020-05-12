Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 142 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 142 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı içi (kavrulmuş) Kg 142,00 142,00 Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg 81,00 85,50 Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg 121,00 121,00 Antep fıstığı (elekaltı) Kg 35,00 35,00 Ay çekirdeği içi Kg 6,50 6,50 Dana eti (karkas) Kg 44,50 44,50 Kuzu eti (gövde) Kg 52,52 52,52 Mısır Kg 1,35 1,40 Pirinç Kg 4,55 7,56

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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