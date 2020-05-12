Gaziantep Ticaret Borsası
6 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 142 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 142 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|142,00
|142,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|81,00
|85,50
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|121,00
|121,00
|Antep fıstığı (elekaltı)
|Kg
|35,00
|35,00
|Ay çekirdeği içi
|Kg
|6,50
|6,50
|Dana eti (karkas)
|Kg
|44,50
|44,50
| Kuzu eti (gövde)
|Kg
|52,52
|52,52
|Mısır
|Kg
|1,35
|1,40
|Pirinç
|Kg
|4,55
|7,56
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 04:26 Kaynak: AA
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