Gaziantep Ticaret Borsası

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek

Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor

ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı