Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 145-175 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 145-175 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)
|Kg
|47,00
|58,25
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|82,00
|90,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|145,00
|175,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|118,00
|137,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|133,50
|133,50
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|150,00
|150,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|140,00
|145,00
| Kuzu eti (gövde)
|Kg
|47,00
|51,37
|Buğday
|Kg
|1,65
|2,05
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 12:56 Kaynak: AA
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