Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 151 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 151 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|151,00
|151,00
|Ay çekirdeği (çiğ)
|Kg
|11,75
|11,75
|Yeşil mercimek
|Kg
|5,50
|5,50
|Kanola küspesi (ithal)
|Kg
|1,88
|1,88
|Kanola yağı (ithal)
|Kg
|6,07
|6,90
|Dana eti (karkas)
|Kg
|34,00
|34,00
|Dana sakadat
|Kg
|1,90
|2,00
|Bulgur
|Kg
|2,71
|2,71
|Buğday
|Kg
|1,65
|1,95
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 10:17 Kaynak: AA
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