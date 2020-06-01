Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 145-180 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 145-180 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|55,00
|61,48
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|66,00
|66,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|120,00
|132,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|145,00
|180,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|130,00
|140,88
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|120,00
|120,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|60,00
|60,00
|Buğday
|Kg
|1,65
|1,95
|Pirinç (kırık)
|Kg
|2,45
|2,45
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:47 Kaynak: AA
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