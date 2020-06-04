Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 135 ila 165 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 135 ila 165 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|84,00
|92,00
|Antep fıstığı içi (kavrumuş) )
|Kg
|135,00
|165,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|125,00
|125,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|70,00
|70,00
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|27,25
|27,25
| Kuzu eti (gövde)
|Kg
|35,40
|47,70
|Ay çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|8,75
|14,40
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 12:41 Kaynak: AA
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