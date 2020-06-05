Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığının kilogramı 150 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığının kilogramı 150 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|150,00
|150,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|70,00
|72,50
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|120,59
|120,59
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|64,00
|70,00
|Ceviz içi
|Kg
|60,39
|60,39
|Badem (kabuklu)
|Kg
|46,50
|46,50
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|15,00
|15,00
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 01:59 Kaynak: AA
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