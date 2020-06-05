Gaziantep Ticaret Borsası

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı

18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor

Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi

Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor