Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavlak Antep fıstığının kilogramı 58 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavlak Antep fıstığının kilogramı 58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|49,00
|59,66
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|58,00
|58,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|57,88
|60,98
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|34,00
|37,00
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|13,89
|30,56
|Kimyon
|Kg
|19,00
|23,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|38,10
|38,10
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:59 Kaynak: AA
Son Dakika Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı