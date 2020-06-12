Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 168 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 168 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|74,00
|74,00
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|168,00
|168,00
|Ceviz içi
|Kg
|60,39
|60,39
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|21,78
|26,23
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,87
|Nohut (9 mm)
|Kg
|4,10
|4,40
|Pirinç
|Kg
|6,80
|6,80
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 03:29 Kaynak: AA
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