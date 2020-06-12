Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 168 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 168 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg74,0074,00
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg168,00168,00
Ceviz içi Kg60,3960,39
Ceviz kabuklu (kuru)Kg21,7826,23
Buğday Kg1,601,87
Nohut (9 mm) Kg4,104,40
PirinçKg6,806,80

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 03:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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