Gaziantep Ticaret Borsası

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak

Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor