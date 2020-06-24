Gaziantep Ticaret Borsası

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı

Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor

Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak

IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi

Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek

1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak

Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek