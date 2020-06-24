Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 162,50 - 170 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 162,50 - 170 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|60,00
|60,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|74,25
|85,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|162,50
|170,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|124,00
|125,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,50
|4,70
|Buğday
|Kg
|1,74
|1,95
|Mısır
|Kg
|1,37
|1,37
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:01 Kaynak: AA
Son Dakika 18:21 İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı 18:13 Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor 18:03 Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak 17:35 IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:37 Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak 15:16 Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek 14:58 Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek 13:26 1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak 11:34 Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL 10:57 Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek 10:29 Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:57 Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak