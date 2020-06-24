Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 162,50 - 170 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 162,50 - 170 liradan satıldı.

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Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg60,0060,00
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg74,2585,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg162,50170,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg124,00125,00
Kırmızı kabuklu mercimekKg4,504,70
BuğdayKg1,741,95
Mısır Kg1,371,37

Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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