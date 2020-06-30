Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 168-185 lira arasından satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 168-185 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|54,50
|54,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|74,00
|98,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|168,00
|185,00
|Antep fıstığı içi kavrulmuş)
|Kg
|127,00
|155,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|118,50
|190,00
| Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|85,00
|90,00
|Badem içi
|Kg
|60,00
|60,00
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:17 Kaynak: AA
Son Dakika 20:28 Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi 20:24 Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddiasına yanıt verdi 20:13 Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçının cezaları belli oldu 19:29 Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:16 Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 12:58 Bodrum'da pide fiyatları, 25 kilometre mesafede 7'ye katlanıyor 10:48 Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 09:26 Yargıtay'dan emsal niteliğinde manevi tazminat kararı: Ödenecek tutar caydırıcı olmalı 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı